МОСКВА, 20 июл — ПРАЙМ. Следователь по уголовным делам Налогового управления (IRS) США Джозеф Зиглер в среду проинформировал Конгресс, что сын действующего президента Джо Байдена — Хантер Байден — и его деловые партнеры получили 17 миллионов долларов от иностранных источников, в том числе 7,3 миллиона — от украинской энергетической компании Burisma. Байден ответил на обвинения в причастности к коррупции

Зиглер оставался анонимным информатором вплоть до своего первого появления на слушаниях в комитете по надзору Палаты представителей, расследующем предполагаемую причастность Джо Байдена и его сына к получению взяток со стороны Burisma.

"Это верно, 7,3 миллиона долларов", — сказал Зиглер, отвечая в ходе слушаний на вопросы конгрессменов. Он пояснил, что Burisma заплатила всем участникам коррупционной схемы 6,5 миллиона, еще сотни тысяч были выплачены консалтинговой фирме Blue Star Strategies, сотрудничавшей с украинской компанией.

Как проинформировал чиновник IRS, общая сумма выплат, полученных Хантером Байденом и его деловыми партнерами из иностранных источников, составила порядка 17 миллионов долларов. Он также сообщил об имеющихся у него доказательствах в пользу обвинений в отношении Байдена-младшего по делу об уклонении от уплаты налогов.

В своем заключительном слове Зиглер рекомендовал Конгрессу назначить специального прокурора для дальнейшего расследования дела Хантера Байдена.

Ранее председатель комитета по надзору палаты представителей конгресса США Джеймс Комер заявил о том, что агенты Федерального бюро расследований и Налоговой службы США в декабре 2020 года не смогли допросить сына нынешнего американского президента Хантера Байдена, поскольку получили приказ не приближаться к нему и ждать, пока Хантер сам позвонит следователям. В результате, как отмечалось, Хантер не вышел связь и его допрос так никогда и не был проведен.

В октябре 2020 года газета New York Post опубликовала ряд электронных писем в адрес Хантера Байдена, где упоминалось, что он представлял своего отца в бытность того вице-президентом США своим работодателям в украинской фирме Burisma. Бывший президент США Дональд Трамп утверждал, что за лоббистскую работу по "продаже" доступа к его отцу Байден-младший получил миллионы долларов. Переписка якобы была найдена на ноутбуке Хантера Байдена, обнаруженном в одной из ремонтных мастерских штата Делавэр.