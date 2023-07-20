МОСКВА, 20 июл — ПРАЙМ. Сотни демонстрантов ворвались в посольство Швеции в Багдаде рано утром в четверг и подожгли его, передает агентство Рейтер со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. Годовая инфляция в Швеции по итогам июня замедлилась до 6,4 процента

"Сотни демонстрантов ворвались в посольство Швеции в Багдаде рано утром в четверг и подожгли его", — говорится в сообщении агентства со ссылкой на источники и очевидца.

Как отметил источник агентства, никто из сотрудников посольства не пострадал. Демонстрация была организована в преддверии ожидаемого в Швеции сожжения Корана.

Ранее агентство Франс Пресс передавало, что шведская полиция выдала разрешение на проведение акции с сожжением Корана у посольства Ирака в Стокгольме.