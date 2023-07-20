2023-07-20T03:47:00+03:00
2023-07-20T03:49:59+03:00
2023-07-20T03:47:00+03:00
2023
https://1prime.ru/society/20230720/841131996.html
Протестующие подожгли посольство Швеции в Багдаде, сообщает Reuters
Общество
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Сотни демонстрантов ворвались в посольство Швеции в Багдаде рано утром в четверг и подожгли его, передает агентство Рейтер со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. "Сотни... ПРАЙМ, 20.07.2023
новости, общество , ирак, швеция, посольство, протест
https://cdnn.1prime.ru/images/83268/83/832688347.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83268/83/832688347.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83268/83/832688346.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83268/83/832688346.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83268/83/832688345.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83268/83/832688345.jpg
https://1prime.ru/state_regulation/20230714/841087746.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 20 июл — ПРАЙМ. Сотни демонстрантов ворвались в посольство Швеции в Багдаде рано утром в четверг и подожгли его, передает агентство Рейтер со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
"Сотни демонстрантов ворвались в посольство Швеции в Багдаде рано утром в четверг и подожгли его", — говорится в сообщении агентства со ссылкой на источники и очевидца.
Как отметил источник агентства, никто из сотрудников посольства не пострадал. Демонстрация была организована в преддверии ожидаемого в Швеции сожжения Корана.
Ранее агентство Франс Пресс передавало, что шведская полиция выдала разрешение на проведение акции с сожжением Корана у посольства Ирака в Стокгольме.