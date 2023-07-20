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ЦИК России запретит сотрудникам пользоваться iPhone и iPad
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Центризбирком России планирует запретить сотрудникам использовать iPhone и iPad в служебных целях, при этом такая рекомендация уже действует с мая 2023 года, сообщили РИА Новости... ПРАЙМ, 20.07.2023
общество , технологии, новости, россия, цик, iphone, запрет
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 20 июл — ПРАЙМ. Центризбирком России планирует запретить сотрудникам использовать iPhone и iPad в служебных целях, при этом такая рекомендация уже действует с мая 2023 года, сообщили РИА Новости в пресс-службе ЦИК.
"На данный момент распоряжение председателя ЦИК России о запрете использования iPhone и iPad в служебных целях находится в стадии подготовки", — заявили в пресс-службе ЦИК РФ.
Пресс-служба уточнила, что в мае 2023 года глава Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова уже рекомендовала всем членам ЦИК, а также сотрудникам аппарата комиссии не использовать iPhone в служебных целях.
Ранее в ряде государственных организаций и ведомств уже были введены или готовятся запреты на использование iPhone в рабочих целях. Так, например, о соответствующем запрете стало известно в Минпромторге РФ. Также Минцифры России планирует в ближайшее время выпустить приказ, запрещающий сотрудникам использовать iPhone в служебных целях.