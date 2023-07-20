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Цели Украины в корне противоречат интересам НАТО, пишет Guancha
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Стремление Украины в отношении НАТО, Донбасса и Крыма противоречит интересам альянса, заявил в статье для портала Guancha военный обозреватель Чен Фэн. Автор утверждает, что НАТО... ПРАЙМ, 20.07.2023
новости, общество , донбасс, украина, крым, нато
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 20 июл — ПРАЙМ. Стремление Украины в отношении НАТО, Донбасса и Крыма противоречит интересам альянса, заявил в статье для портала Guancha военный обозреватель Чен Фэн.
Автор утверждает, что НАТО не увеличит помощь Украине, и указывает, что уже начались проблемы с отправкой денег и боеприпасов, а страны Запада при этом начинают уставать от затянувшегося конфликта и "новых требований Зеленского"
— и политически, и финансово, и социально.
"Киев тоже застрял в тупике. Слишком много погибших, государство превратилось в ходячего мертвеца, и, если помощь НАТО прекратится, ему конец", — пишет Чен Фэн.
При этом он подчеркивает, что ключевые цели Украины — вступить в НАТО в обход устава, а также захватить Крым и Донбасс — в корне противоречат интересам альянса. Для Зеленского, по мнению обозревателя, это тупик, из-за которого президент Украины находится в отчаянии.