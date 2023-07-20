МОСКВА, 20 июл — ПРАЙМ. Стремление Украины в отношении НАТО, Донбасса и Крыма противоречит интересам альянса, заявил в статье для портала Guancha военный обозреватель Чен Фэн. Названы три критические ошибки НАТО на Украине

Автор утверждает, что НАТО не увеличит помощь Украине, и указывает, что уже начались проблемы с отправкой денег и боеприпасов, а страны Запада при этом начинают уставать от затянувшегося конфликта и "новых требований Зеленского"

— и политически, и финансово, и социально.

"Киев тоже застрял в тупике. Слишком много погибших, государство превратилось в ходячего мертвеца, и, если помощь НАТО прекратится, ему конец", — пишет Чен Фэн.

При этом он подчеркивает, что ключевые цели Украины — вступить в НАТО в обход устава, а также захватить Крым и Донбасс — в корне противоречат интересам альянса. Для Зеленского, по мнению обозревателя, это тупик, из-за которого президент Украины находится в отчаянии.