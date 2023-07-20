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Во Франции возмутились новым требованиям Зеленского
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Просьбы президента Украины о новых поставках танков и истребителей — это безумие, написал на своей сранице в Twitter лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо. "Все... ПРАЙМ, 20.07.2023
общество , впк, экономика, мировая экономика, новости, владимир зеленский, украина, франция
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 20 июл — ПРАЙМ. Просьбы президента Украины о новых поставках танков и истребителей — это безумие, написал на своей сранице в Twitter лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо.
"Все больше и больше сумасшествия! Зеленский требует 300 танков и 80 истребителей F-16 для ускорения контрнаступления. А скоро и нашу ядерную бомбу? Когда мы остановим это безумие?" — возмутился Филиппо.