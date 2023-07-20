МОСКВА, 20 июл — ПРАЙМ. Просьбы президента Украины о новых поставках танков и истребителей — это безумие, написал на своей сранице в Twitter лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо. Telegraph рассказал, на какие уступки пойдет Украина из-за провала ВСУ

"Все больше и больше сумасшествия! Зеленский требует 300 танков и 80 истребителей F-16 для ускорения контрнаступления. А скоро и нашу ядерную бомбу? Когда мы остановим это безумие?" — возмутился Филиппо.