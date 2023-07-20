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https://1prime.ru/society/20230720/841132640.html
Запад меняет стратегию вооружения Украины, сообщает Politico
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Стратегия Запада по вооружению Украины переходит от передачи военной техники к ее ремонту, написал в статье для издания Politico обозреватель Пол Маклири. Он отметил, что Украина... ПРАЙМ, 20.07.2023
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
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МОСКВА, 20 июл — ПРАЙМ. Стратегия Запада по вооружению Украины переходит от передачи военной техники к ее ремонту, написал в статье для издания Politico обозреватель Пол Маклири.
Он отметил, что Украина накопила "ошеломляющий и разнообразный арсенал техники", который нуждается в обслуживании.
Как указывается в статье, "по словам высокопоставленного представителя Пентагона, акцент Запада по созданию украинской военной мощи значительно сместился в сторону ремонта и технического обслуживания этого оружия", — говорится в статье.
При этом Маклири подчеркивает, что вопрос ремонта техники на Украине становится крайне острым на фоне "тяжелого" контрнаступления.