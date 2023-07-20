МОСКВА, 20 июл — ПРАЙМ. Стратегия Запада по вооружению Украины переходит от передачи военной техники к ее ремонту, написал в статье для издания Politico обозреватель Пол Маклири. В Германии рассказали, чем Украина разочаровала весь Запад

Он отметил, что Украина накопила "ошеломляющий и разнообразный арсенал техники", который нуждается в обслуживании.

Как указывается в статье, "по словам высокопоставленного представителя Пентагона, акцент Запада по созданию украинской военной мощи значительно сместился в сторону ремонта и технического обслуживания этого оружия", — говорится в статье.

При этом Маклири подчеркивает, что вопрос ремонта техники на Украине становится крайне острым на фоне "тяжелого" контрнаступления.