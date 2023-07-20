МОСКВА, 20 июл — ПРАЙМ. Самые щедрые мужчины России, которые выделяют самую большую долю из зарплаты на ювелирные украшения для своих спутниц, живут в Саратове, Ростове-на-Дону и Ярославе, а работают в торговле и сфере обслуживания, следует из данных ювелирного холдинга Sokolov и платформы онлайн-рекрутинга HeadHunter, с которыми ознакомилось РИА Новости. В России вырос средний чек на ювелирные украшения

"Лидером стал Саратов — мужчины из этого города тратят на ювелирные украшения для своих женщин практически пятую часть зарплаты (18,5%). На второй строчке — Ростов-на-Дону, где доля трат составила 17,9%. Третье место занял Ярославль (17,6%). В пятерку самых щедрых также вошел Омск (16,1%) и Волгоград (16%)", — говорится в исследовании. При этом Москва оказалась только на 16-м месте (12,6%).

Меньше всего тратят на такие изделия жители Красноярска — около 11,6% от средней зарплаты в регионе. На втором месте антирейтинга расположилась Пермь с 11,9%, а на третьем — Иркутск, где у мужчин уходит порядка 12,4% от зарплаты на ювелирные украшения. В среднем по России этот показатель составляет 17%.

"В ходе исследования аналитики сравнили зарплаты специалистов из разных профессиональных сфер с расходами на женские украшения. Оказалось, что самую большую долю от зарплаты на подарки девушкам тратят менеджеры по продажам (24,4%), продавцы (24,3%) и специалисты в сфере услуг (21,3%). Их средние зарплаты, по данным hh.ru, самые низкие по стране — менее 40 тысяч рублей", — добавляется в материалах.

В свою очередь наименьшие показатели у специалистов в сфере инвестиций и консалтинга — они тратят только десятую часть зарплаты (10,2%). Представители высшего и среднего звена заняли второе место с долей трат в 10,3%, на третьем месте — нефтяники и горняки (11,2%). Пятерку замыкают логисты (11,4%) и работники аграрного сектора (11,7%).

Аналитики сопоставили медианные значения предлагаемых зарплат из вакансий на платформе и траты представителей сильного пола на женские украшения в разных городах России на основе среднего чека в магазинах сети Sokolov.