МОСКВА, 20 июл — ПРАЙМ. Семьям погибших в ходе спецоперации бойцов в рамках соцподдержки списали свыше четырех тысяч кредитов на сумму более 1,6 миллиарда рублей, заявил первый замначальника Главного военно-политического управления Министерства обороны России генерал-лейтенант Сергей Севрюков. Мишустин призвал довести каждый запланированный рубль до участников СВО

"Обеспечено своевременное назначение страховых и единовременных выплат. Оказана помощь в списании кредитов, в том числе в рамках накопительной ипотечной системы", — сказал он, выступая на форуме ветеранов СВО.

По его словам, число списанных кредитов превысило четыре тысячи "на общую сумму более 1,6 млрд рублей".

Генерал добавил, что благотворительный фонд "Защита" назначил детям погибших военнослужащих выплаты на общую сумму свыше 149 миллионов рублей.

В прошлом году был принят закон, который предоставляет участникам СВО и членам их семей право на кредитные каникулы по потребительским и ипотечным кредитам и займам. Кроме того, обязательства по кредитам и займам лиц, которые погибли в ходе СВО, либо умерли из-за полученных на ней ранений, или получили первую группу инвалидности, будут прекращены. В этом случае также прекращаются и обязательства по соответствующим кредитам и займам, взятым членами семей таких лиц. Предполагается, что такие кредиты и займы будут списаны и ни на кого перекладываться не будут.