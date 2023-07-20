АНКАРА, 20 июл — ПРАЙМ. Утверждения о возможной причастности танкера Khudayar Yusifzade к атаке на Крымский мост не соответствуют действительности, заявили в компании-судовладельце Palmali Shipping & Agency. Хакеры раскрыли данные танкеров, предположительно атаковавших Крымский мост

Ранее хакерская группировка RaHDit сообщил о маршрутах танкеров, с которых, предположительно, была совершена атака на Крымский мост. В группировке отметили, что речь идет о кораблях Beks Loyal и Khudayar Yusifzade.

"Наши суда перевозят растительное масло как в черноморском регионе, так и в других регионах. Наличие нашего судна в указанном регионе неудивительно. Но мы не имеем никакого отношения к этому инциденту, во время взрыва наш танкер находился в проливе Дарданеллы. Сообщения о возможной причастности танкера Khudayar Yusifzade к атаке на Крымский мост не соответствуют действительности. Мы — транспортная компания, которая занимается исключительно перевозками. Мы не хотим, чтобы имя нашей компании ассоциировалось с такими неприятными событиями. Мы не занимаемся политикой, наша работа заключается в перевозках", — сказали в компании.

Там подчеркнули, что судно 13 июля отплыло из порта в Ростове-на-Дону и направилось в греческий Элефсис.

Украинская сторона в ночь на понедельник, 17 июля, с помощью двух надводных беспилотников атаковала Крымский мост. В результате была повреждена автомобильная часть объекта, два человека погибли, пострадал ребенок.