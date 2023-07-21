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Пушков прокомментировал "сигнал" Евросоюза Эрдогану
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Заявления представителей Евросоюза о возможности принятия Турции являются "ясным ответом" президенту страны Реджепу Тайипу Эрдогану, — такое мнение в своем Telegram-канале... ПРАЙМ, 21.07.2023
новости, общество , экономика, мировая экономика, россия, алексей пушков, евросоюз, турция, реджеп тайип эрдоган
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 21 июл — ПРАЙМ. Заявления представителей Евросоюза о возможности принятия Турции являются "ясным ответом" президенту страны Реджепу Тайипу Эрдогану, — такое мнение в своем Telegram-канале высказал сенатор Алексей Пушков.
Ранее официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано заявил, что Турция не станет членом Евросоюза в 2024 году, и добавил, что на сегодняшний день союз не готов предоставить Анкаре безвизовый режим.
"Евросоюз заявил, что Турция не станет членом ЕС в 2024 году. Полагаю, и не только в 2024-ом. Даже безвизовый режим не получит — критериям не соответствует. Тут двух мнений быть не может: это ясный ответ не столько Турции, сколько и прежде всего Эрдогану", — написал Пушков.
Этот ответ, на его взгляд, демонстрирует, как к главе Турции относятся в Евросоюзе.
"Можно с уверенностью прогнозировать, что на время президентства Эрдогана путь для Турции в ЕС заказан. Да и после него, с высокой степенью вероятности, тоже. Тем больше у Анкары должно быть оснований ценить те возможности, которые дает ей многовекторная внешняя политика. Находясь в ЕС, Турция будет лишена возможности иметь собственное лицо на мировой арене", — подытожил Пушков.