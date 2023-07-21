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В США научили Украину, как нужно провозглашать победу над Россией
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Украина может бесконечно говорить о своей победе до тех пор, пока она хоть в каком-то виде остается на карте, заявил в материале для American Conservative обозреватель Брэдли... ПРАЙМ, 21.07.2023
новости, общество , сша, украина, победа, россия
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 21 июл — ПРАЙМ. Украина может бесконечно говорить о своей победе до тех пор, пока она хоть в каком-то виде остается на карте, заявил в материале для American Conservative обозреватель Брэдли Девлин. Таким образом он прокомментировал статью премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля в Politico, в которой заявлялось, что Россия хотела, но не смогла уничтожить Украину, а это означает "победу" Киева.
В частности, Девлин заявил: "Трактова Шмыгаля позволяет Украине провозглашать победу до тех пор, пока она остается на карте, даже если урегулирование конфликта с Россией будет включать потерю значительной части украинской территории и отказ от любых амбиций (по вступлению в. — прим. ред.) НАТО или ЕС".
При этом обозреватель подчеркивает, что вопреки заявлениям Киева Россия взяла под контроль пятую часть бывшей территории Украины, а провал контрнаступления был очевиден даже в момент выхода статьи Шмыгаля еще месяц назад.
Подытоживая, Девлин отметил, что "единственное основание, на котором Шмыгаль может утверждать, что Украина выигрывает войну, — это вопиющее искажение целей России, которые, по его словам, заключаются в том, чтобы "уничтожить Украину".