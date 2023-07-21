МОСКВА, 21 июл — ПРАЙМ. Расширение организации БРИКС, заявки на вступление в которую подали более двадцати стран, приведет к укреплению позиций России в мире, заявил в беседе с радио Sputnik руководитель Центра исследований АТР Сергей Санакоев. Более 20 стран подали заявки на вступление в БРИКС, пишет СМИ

Он отметил, что в БРИКС прежде всего хотят вступить страны

"не приемлющие ту модель глобализма, которую нам навязывает G7", и подчеркнул: "Валовый продукт стран БРИКС уже сегодня превышает валовый продукт стран G7".

При этом Санакоев выразил уверенность, что расширение БРИКС приведет к укреплению позиций России в системе международных отношений и добавил, что расширение организации "показывает, что все больше стран понимают позицию России и политику, проводимую Россией".