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Эксперт объяснил, как отразится на России расширение БРИКС
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Расширение организации БРИКС, заявки на вступление в которую подали более двадцати стран, приведет к укреплению позиций России в мире, заявил в беседе с радио Sputnik руководитель... ПРАЙМ, 21.07.2023
новости, общество , экономика, мировая экономика, россия, позиции, брикс, расширение
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 21 июл — ПРАЙМ. Расширение организации БРИКС, заявки на вступление в которую подали более двадцати стран, приведет к укреплению позиций России в мире, заявил в беседе с радио Sputnik руководитель Центра исследований АТР Сергей Санакоев.
Он отметил, что в БРИКС прежде всего хотят вступить страны
"не приемлющие ту модель глобализма, которую нам навязывает G7", и подчеркнул: "Валовый продукт стран БРИКС уже сегодня превышает валовый продукт стран G7".
При этом Санакоев выразил уверенность, что расширение БРИКС приведет к укреплению позиций России в системе международных отношений и добавил, что расширение организации "показывает, что все больше стран понимают позицию России и политику, проводимую Россией".