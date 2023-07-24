МОСКВА, 24 июл — ПРАЙМ. Главного инженера компании, осуществляющего трудовые функции по договору в торговом центре "Времена года" на Кутузовском проспекте в Москве, где произошло ЧП, сообщается в телеграм-канале прокуратуры столицы. В ТЦ "Времена года" в Москве затопило четыре тысячи "квадратов"

"По подозрению в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 217 УК РФ (Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц) задержан главный инженер частной компании, осуществляющий трудовые функции по договору в ТЦ на Кутузовском проспекте", — сказано в сообщении.

Также отмечается, что в ближайшее время суд рассмотрит вопрос об избрании 39-летнему мужчине меры пресечения.

В субботу в торговом центре на западе столицы произошел прорыв трубы с горячей водой. Как информировал мэр Москвы Сергей Собянин, четыре человека погибли, по данным прокуратуры, все погибшие — женщины. Ранее врио начальника столичного главка МЧС Юрий Ткаченко сообщал журналистам, что госпитализированы девять человек. Затем старший помощник руководителя столичного главка СК Юлия Иванова уточнила, что число пострадавших выросло до десяти.