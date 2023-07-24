2023-07-24T09:13:42+03:00
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В Москве задержали инженера компании ТЦ "Времена года" после ЧП
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. Главного инженера компании, осуществляющего трудовые функции по договору в торговом центре "Времена года" на Кутузовском проспекте в Москве, где произошло ЧП, сообщается в... ПРАЙМ, 24.07.2023
общество , бизнес, регионы, экономика, новости, россия, москва, тц "времена года", прорыв трубы
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https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 24 июл — ПРАЙМ. Главного инженера компании, осуществляющего трудовые функции по договору в торговом центре "Времена года" на Кутузовском проспекте в Москве, где произошло ЧП, сообщается в телеграм-канале прокуратуры столицы.
"По подозрению в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 217 УК РФ (Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц) задержан главный инженер частной компании, осуществляющий трудовые функции по договору в ТЦ на Кутузовском проспекте", — сказано в сообщении.
Также отмечается, что в ближайшее время суд рассмотрит вопрос об избрании 39-летнему мужчине меры пресечения.
В субботу в торговом центре на западе столицы произошел прорыв трубы с горячей водой. Как информировал мэр Москвы Сергей Собянин, четыре человека погибли, по данным прокуратуры, все погибшие — женщины. Ранее врио начальника столичного главка МЧС Юрий Ткаченко сообщал журналистам, что госпитализированы девять человек. Затем старший помощник руководителя столичного главка СК Юлия Иванова уточнила, что число пострадавших выросло до десяти.