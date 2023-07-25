МОСКВА, 25 июл — ПРАЙМ. Госдума приняла во втором и третьем окончательном чтении закон, позволяющий членам сельскохозяйственных потребительских кооперативов, призванным на военную службу по мобилизации, сохранить доход в них. Эксперт объяснил, как СВО отразится на модернизации экономики России

Согласно закону членам сельскохозяйственных потребкооперативов, призванным на службу в Вооруженные силы РФ, а также в других случаях, предусмотренных уставом кооператива, предоставляется переоформить свое членство в ассоциированное. У них появится возможность не участвовать в хозяйственной деятельности кооператива, но сохранить право голоса в нем, а также право на выплату дивидендов.

Данный статус позволит сохранить доход от участия в кооперативе и связь с его коллективом для возможного последующего возвращения к деятельности, пояснял ранее один из инициаторов принятия закона, первый заместитель руководителя фракции "Единая Россия" Дмитрий Вяткин.

На членов сельскохозяйственного потребкооператива, призванных на военную службу по мобилизации, не будут распространяться положения закона "О сельскохозяйственной кооперации", предусматривающие исключение из кооператива лиц, которые не участвуют в его деятельности в течение года, не выполняют своих обязанностей и обязательств, либо из-за их невыполнения кооперативу причинен ущерб или предъявлены исковые требования.

Закон должен вступить в силу со дня официального опубликования.

В настоящее время в России действуют порядка 5000 сельскохозяйственных потребительских кооперативов. Однако их члены, призванные на военную службу, в отличие от членов сельскохозяйственных производственных кооперативов, не могут оформить ассоциированное членство. В результате они лишены возможности урегулировать вопрос со своим участием в потребкооперативах, в которые они вкладывали личные средства, имущество и свои трудовые навыки.