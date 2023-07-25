МОСКВА, 25 июл — ПРАЙМ. Госдума в ходе пленарного заседания во вторник приняла закон о повышении призывного возраста до 30 лет. Госдума приняла закон о штрафах за неявку в военкомат

Вводятся пределы для призывного возраста в стране с 18 лет до 30 лет. Изменение должно вступить в в силу с 1 января 2024 года. При рассмотрении в первом чтении законопроект предусматривал границы призывного возраста с 21 года до 30 лет, а также переходный период для нижней границы призывного возраста до 2026 года. Ко второму чтению исключили нормы о повышении нижней границы, а также переходном периоде.

СЛУЖБА ПО КОНТРАКТУ

Закон предусматривает возможность заключения контрактов на срок менее года с военнослужащим, которые проходят службу по призыву в период чрезвычайных обстоятельств, для участия в деятельности по поддержанию или восстановлению международного мира и безопасности.

"С военнослужащим, проходящим военную службу по призыву, или гражданином, пребывающим в запасе, которые поступают на военную службу в период чрезвычайных обстоятельств (ликвидация последствий стихийных бедствий, выполнение мероприятий чрезвычайного положения, восстановление конституционного порядка и иные чрезвычайные ситуации), либо для участия в деятельности по поддержанию или восстановлению международного мира и безопасности… может быть заключен контракт о прохождении военной службы на срок один год или меньший срок", — сказано в тексте документа.

Согласно документу, контракт может быть заключен с лицом, которое служит по призыву, не ранее чем за месяц до истечения срока военной службы.

Кроме того, в период мобилизации, в период военного положения и в военное время контракт о прохождении военной службы может быть заключен с военнослужащим, проходящим военную службу по призыву или гражданином, не пребывающим в запасе, на год, с гражданином, пребывающим в запасе, на год или меньший срок.