МОСКВА, 25 июл — ПРАЙМ. Надо своевременно индексировать зарплаты бюджетников, заявил президент России Владимир Путин. Аналитик пояснил, в каких российских регионах зарплаты растут быстрее

"Обращаю внимание правительства: нужно строго выдерживать установленные цели по зарплатам специалистов, занятых в бюджетной сфере, иначе будет перетекание, мы понимаем, из бюджетной сферы будут люди уходить. Нужно своевременно их индексировать эти заработные платы", — сказал Путин на совещании по экономическим вопросам.