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Путин призвал вовремя индексировать зарплаты бюджетников
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Надо своевременно индексировать зарплаты бюджетников, заявил президент России Владимир Путин. "Обращаю внимание правительства: нужно строго выдерживать установленные цели по... ПРАЙМ, 25.07.2023
новости, общество , рф, индексация зарплаты, путин
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 25 июл — ПРАЙМ. Надо своевременно индексировать зарплаты бюджетников, заявил президент России Владимир Путин.
"Обращаю внимание правительства: нужно строго выдерживать установленные цели по зарплатам специалистов, занятых в бюджетной сфере, иначе будет перетекание, мы понимаем, из бюджетной сферы будут люди уходить. Нужно своевременно их индексировать эти заработные платы", — сказал Путин на совещании по экономическим вопросам.