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Мишустин призвал вводить мировые стандарты подготовки кадров для туротрасли
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В России нужно ввести мировые стандарты подготовки специалистов для туристической отрасли, заявил премьер-министр страны Михаил Мишустин. "Конечно же, без сомнения, спрос, который... ПРАЙМ, 26.07.2023
общество , бизнес, новости, туризм, россия, михаил мишустин, туризм
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https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ГОРНО-АЛТАЙСК, 26 июл — ПРАЙМ. В России нужно ввести мировые стандарты подготовки специалистов для туристической отрасли, заявил премьер-министр страны Михаил Мишустин.
"Конечно же, без сомнения, спрос, который рождает предложение, нуждается в профессионалах в этой области. И стандарты, которыми мировая индустрия туризма обладает – нечего здесь стесняться, ну что, мы велосипед не изобретем, – нужно брать все лучшее, в том числе, и то, что в России есть лучшее, и претворять это в виде стандартов и в виде всех программ обучения", — сказал он.
По словам премьера, внедрение соответствующих стандартов необходимо в профессиональной ориентации школьников в классах, программах "Профессионалитет", а также в высшем образовании.
Мишустин подчеркнул важность туристического направления в России.
Проект "Профессионалитет" начал работать в России с 1 сентября 2022 года. Цель — помочь за более короткое время подготовить востребованных специалистов, в него интегрированы компании-работодатели, организации среднего профессионального образования оснащаются современным оборудованием, студентов обучают опытные специалисты.