СТРЕЛЬНА, 26 июл — ПРАЙМ. К визиту премьер-министра Эфиопии Абия Ахмеда Али в Россию подгтовили пакет дкументов, включая в области нформации, заявил президент Владимир Путин. Путин отметил успехи российского бизнеса

"Мы к вашему визиту подготовили целый пакет документов, среди них межправительственное соглашение по информационной безопасности, о воздушном сообщении, меморандум о взаимопонимании в области информационных коммуникационных технологий, дорожная карта о сотрудничестве в сфере использования атомной энергии, протокол между таможенными службами," — сказал российский лидер в ходе встречи с главой эфиопского правительства.

Президент также добавил, что идет работа над более чем полутора десятками российско-эфиопскими межправительственными соглашениями и межведомственными проектами.

Кроме того, стороны отметили, что Эфиопия стала первой африканской страной, с которой Россия установила дипотношения.

"И это было 125 лет назад. Недавно мы отметили эту дату", — уточнил Путин.

Абий Ахмед Али, в свою очередь, отметил, что его визит поспособствует развитию двусторонних отношений. По его словам, представители Эфиопии намерены обсудить вопросы торговли, безопасности, экономики и технологий.

"Эфиопия крайне заинтересована в обсуждении с вами как с братской страной развития наших двусторонних отношений и региональных вопросов", — сказал премьер страны Путину.