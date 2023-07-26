МОСКВА, 26 июл — ПРАЙМ. Мать-одиночку можно будет уволить только за грубые нарушения трудового договора, заявили РИА Новости в аппарате уполномоченного при президенте России по защите прав предпринимателей Бориса Титова. Путин подписал закон о поправках в ТК при мобилизации учредителя фирмы

Ранее правкомиссия одобрила внесение нового положения в Трудовой кодекс, рассказал в интервью с РИА Новости глава АЮР Груздев. Эта норма запрещает работодателям расторгать трудовой договор с матерями, отцами и опекунами, воспитывающими в одиночку детей до 16 лет, добавил юрист.

Также сообщается, что сейчас это положение действует, но на более узкую категорию российского населения — мать-одиночка с ребенком до 14 лет и женщина с ребенком до трех лет.

"Это не означает, что если мать-одиночка упорно прогуливает работу или совершает другие нарушения, описанные в соответствующей статье ТК, работодатель ничего не сможет с ней сделать. И это правильно, потому что, если представить себе выдачу "абсолютной индульгенции", матерям-одиночкам было бы крайне трудно трудоустроиться. Любые крайности вредны", — подчеркнул Титов.

Уполномоченного при президенте России по защите прав предпринимателей уточнил, что каких-либо кардинальных изменений поправка не внесет, потому что и сейчас Трудовой кодекс выступает на стороне матерей-одиночек в случае сокращения однотипных позиций.