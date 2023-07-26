МОСКВА, 26 июл — ПРАЙМ. Суммарная задолженность по зарплате в России за июнь снизилась на 73,8 миллиона рублей, или на 11,6%, и на 1 июля составила 564,5 миллиона рублей, сообщил Росстат. Путин призвал вовремя индексировать зарплаты бюджетников

"На 1 июля 2023 года суммарная задолженность по заработной плате составила 564,5 миллиона рублей и по сравнению с 1 июня 2023 года снизилась на 73,8 миллиона рублей (на 11,6%)", — говорится в сообщении.

Из общей суммы невыплаченной заработной платы на 1 июля на долги, образовавшиеся в 2023 году, приходится 158,6 миллиона рублей (28,1%), в 2022 году — 130,5 миллиона рублей (23,1%), в 2021 году и ранее — 275,4 миллиона рублей (48,8%).

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По видам экономической деятельности численность работников, перед которыми имелась задолженность, распределилась следующим образом: деятельность в области здравоохранения и социальных услуг — 34,9%; обрабатывающие производства — 30,4%; водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений — 7,8%; сельское хозяйство, охота и предоставление услуг в этих областях, лесозаготовки — 7,7%; строительство — 7,3%.

В свою очередь, на обеспечение электрической энергией, газом и паром, кондиционирование воздуха пришлось 3,2%; на добычу полезных ископаемых — 3%; на транспорт — 2,3%; на образование — 1,3%; на научные исследования и разработки — 1,2%; на управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе — 0,8%.