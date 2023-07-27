МОСКВА, 27 июл — ПРАЙМ. Военные Нигера выступают по национальному телевидению и заявляют, что президент Мохамед Базум смещен, а границы закрыты, передает агентство Reuters. Times узнала о подготовке в Польше боевиков для свержения Лукашенко

"Военные Нигера выступают по национальному телевидению, говорят, что президент Базум смещен, границы закрыты", — говорится в сообщении агентства.

Также объявлено о о приостановке работы всех учреждений, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на выступление военных по национальному телевидению.

"Работа "всех учреждений" в Нигере приостановлена", — говорится в сообщении агентства.

Ранее военные президентской гвардии заблокировали президентский дворец в столице страны Ниамее. Офис Базума заявил, что армия страны не поддержала антигосударственный мятеж ряда военных и выдвинула им "ультиматум".

Как сообщал портал Jeune Afrique, предполагаемой причиной мятежа стали намерения Базума уволить командующего президентской гвардией генерала Омара Тчиани. Портал со ссылкой на источник в вооруженных силах сообщал о "ведущихся переговорах", которые призваны избежать конфронтации между военными гвардии и остальной армией. Телеканал Al Arabiya со ссылкой на собственные источники сообщал, что президент отклонил требование мятежников подписать заявление об отставке.

Позднее агентство Франс Пресс сообщило, что президент Бенина Патрис Талон в качестве переговорщика направился в Нигер.