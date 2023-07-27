МОСКВА, 27 июл — ПРАЙМ. Россияне в первом полугодии стали реже отказывать себе в отпуске и ремонте по сравнению с таким же периодом прошлого года, но при этом теперь чаще откладывают крупные покупки, рассказали РИА Новости аналитики сервиса альтернативного кредитования Moneyman (входит в финтех-группу IDF Eurasia). Россияне ринулись продавать запасы долларов и евро

"В 2022 году с ремонтом в квартире или на даче предпочитали повременить 32%, в 2023 году — 24%. Отказались от отпуска или сократили траты на него в 2022 году 53%, в 2023 году — уже только 37%", — выяснили эксперты сервиса, опросив в июле 3 тысячи россиян о том, как изменился их подход к различным тратам по итогам первого полугодия. Они сравнили результаты с аналогичным прошлогодним исследованием.

Немного уменьшилось, до 36% с 28%, и число тех, кто больше внимания уделяет поиску недорогих продуктов питания и товаров первой необходимости. Напротив, стало больше тех, кто решил отложить крупные покупки товаров длительного пользования, например бытовой техники, мебели, автомобиля: 49% в 2023 году против 44% в 2022 году. А еще выросло число людей, которые искали подработку в дополнение к основному доходу, — до 16% с 12%.

"Количество тех, кто финансовое поведение не менял, продолжая тратить деньги и распоряжаться ими в прежнем режиме, осталось практически без изменений — 28% и 29% в 2022 и 2023 году соответственно", — отметили аналитики.