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ФСБ нашла следы взрывчатки на следовавшем за зерном в Россию судне
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Сухогруз ВМО RIVER, направлявшийся из Турции в Ростов-на-Дону за зерном, мог использоваться для поставки взрывчатки на Украину, заявила ФСБ России. "В ходе работы по... ПРАЙМ, 27.07.2023
общество , новости, фсб, украина, судно, взрывчатка
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 27 июл — ПРАЙМ. Сухогруз ВМО RIVER, направлявшийся из Турции в Ростов-на-Дону за зерном, мог использоваться для поставки взрывчатки на Украину, заявила ФСБ России.
"В ходе работы по предотвращению террористических и диверсионных акций, обеспечению безопасности мореплавания ФСБ России выявлено очередное иностранное гражданское судно, которое ранее могло быть использовано для доставки взрывчатых веществ на территорию Украины", — сказано в сообщении службы.
В ФСБ уточнили, что 26 июля на судне ВМО RIVER, которое следовало из Турции в Ростов-на-Дону за зерном и ранее заходило в украинский порт Рени Одесской области, обнаружидли следы динитротолуола и тротила.
Отмечается, что сухогрузу запретили проход под Крымским мостом "с дальнейшим убытием за пределы территориального моря России".