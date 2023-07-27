МОСКВА, 27 июл — ПРАЙМ. Сухогруз ВМО RIVER, направлявшийся из Турции в Ростов-на-Дону за зерном, мог использоваться для поставки взрывчатки на Украину, заявила ФСБ России. Хакеры раскрыли данные танкеров, предположительно атаковавших Крымский мост

"В ходе работы по предотвращению террористических и диверсионных акций, обеспечению безопасности мореплавания ФСБ России выявлено очередное иностранное гражданское судно, которое ранее могло быть использовано для доставки взрывчатых веществ на территорию Украины", — сказано в сообщении службы.

В ФСБ уточнили, что 26 июля на судне ВМО RIVER, которое следовало из Турции в Ростов-на-Дону за зерном и ранее заходило в украинский порт Рени Одесской области, обнаружидли следы динитротолуола и тротила.

Отмечается, что сухогрузу запретили проход под Крымским мостом "с дальнейшим убытием за пределы территориального моря России".