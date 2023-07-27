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Шесть человек погибли в загоревшемся вертолете на Алтае
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Шесть человек погибли, семь пострадали при на посадку вертолета в Республике Алтай, заявили РИА Новости в региональном главке МЧС России. "Вертолет загорелся при заходе на посадку... ПРАЙМ, 27.07.2023
общество , новости, вертолет, чп, мчс
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 27 июл — ПРАЙМ. Шесть человек погибли, семь пострадали при на посадку вертолета в Республике Алтай, заявили РИА Новости в региональном главке МЧС России.
"Вертолет загорелся при заходе на посадку в Тюнгуре Республики Алтай. По предварительным данным, шесть человек погибло, семь пострадало", — сказали в ведомстве.
Там уточнили, что вертолет мог задеть электропровода.
Кроме того, как сообщил Минздрав, для эвакуации пострадавших вылетел вертолет санавиации.
Ранее Росавиация сообщала, что вертолет Ми-8, перевозивший экскурсионную группу, потерпет крушение в 200 километрах южнее Горно-Алтайска. По данным ведомства, на борту находилось три члена экипажа и 12 пассажиров. Компания "Алтай Авиа" позднее уточняла, что вертолет принадлежал ей.