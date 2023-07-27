МОСКВА, 27 июл — ПРАЙМ. Шесть человек погибли, семь пострадали при на посадку вертолета в Республике Алтай, заявили РИА Новости в региональном главке МЧС России. МЧС подтвердило обнаружение пропавшей в Пермском крае группы

"Вертолет загорелся при заходе на посадку в Тюнгуре Республики Алтай. По предварительным данным, шесть человек погибло, семь пострадало", — сказали в ведомстве.

Там уточнили, что вертолет мог задеть электропровода.

Кроме того, как сообщил Минздрав, для эвакуации пострадавших вылетел вертолет санавиации.

Ранее Росавиация сообщала, что вертолет Ми-8, перевозивший экскурсионную группу, потерпет крушение в 200 километрах южнее Горно-Алтайска. По данным ведомства, на борту находилось три члена экипажа и 12 пассажиров. Компания "Алтай Авиа" позднее уточняла, что вертолет принадлежал ей.