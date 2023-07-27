БАРНАУЛ, 27 июл — ПРАЙМ. Два считавшихся погибшими пассажира вертолета Ми-8, рухнувшего в Алтае, оказались живы, дошли до больницы, заявила РИА Новости пресс-служба главка МЧС по региону. Шесть человек погибли в загоревшемся вертолете на Алтае

"Предполагалось, что двое человек находятся под обломками, однако оказалось, что они самостоятельно покинули борт и самостоятельно в шоковом состоянии дошли до больницы, у них травмы легкой степени тяжести", — отметили в ведомстве.

По последним данным МЧС, в результате крушения четыре человека погибли, десять пострадали.