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Два считавшихся погибшими пассажира Ми-8 на Алтае оказались живы
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Два считавшихся погибшими пассажира вертолета Ми-8, рухнувшего в Алтае, оказались живы, дошли до больницы, заявила РИА Новости пресс-служба главка МЧС по региону. "Предполагалось,... ПРАЙМ, 27.07.2023
общество , новости, мчс, вертолет, чп
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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БАРНАУЛ, 27 июл — ПРАЙМ. Два считавшихся погибшими пассажира вертолета Ми-8, рухнувшего в Алтае, оказались живы, дошли до больницы, заявила РИА Новости пресс-служба главка МЧС по региону.
"Предполагалось, что двое человек находятся под обломками, однако оказалось, что они самостоятельно покинули борт и самостоятельно в шоковом состоянии дошли до больницы, у них травмы легкой степени тяжести", — отметили в ведомстве.
По последним данным МЧС, в результате крушения четыре человека погибли, десять пострадали.