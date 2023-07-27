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Зерновая сделка позволила Украине перевозить наркотоки, заявил Херш
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Действие продуктовой сделки позволило Украине провозить в Европу наркотики и российскую нефть, сообщил американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш. "Экспорт... ПРАЙМ, 27.07.2023
общество , новости, сеймур херш, украина, продуктовая сделка
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 27 июл — ПРАЙМ. Действие продуктовой сделки позволило Украине провозить в Европу наркотики и российскую нефть, сообщил американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш.
"Экспорт из Одессы включал нелегальные товары, такие как наркотики и нефть, которую Украина получала от России", — написал он, сославшись на неназванного американского чиновника.
Продуктовая сделка, подписанная в прошлом году, предполагала обеспечение вывоза российской и украинской агропродукции на мировые рынки. Россия в середине июля уведомила Турцию, ООН и Украину о возражении против продления зерновой сделки.