МОСКВА, 27 июл — ПРАЙМ. Действие продуктовой сделки позволило Украине провозить в Европу наркотики и российскую нефть, сообщил американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш. Путин рассказал, куда поступало украинское зерно

"Экспорт из Одессы включал нелегальные товары, такие как наркотики и нефть, которую Украина получала от России", — написал он, сославшись на неназванного американского чиновника.

Продуктовая сделка, подписанная в прошлом году, предполагала обеспечение вывоза российской и украинской агропродукции на мировые рынки. Россия в середине июля уведомила Турцию, ООН и Украину о возражении против продления зерновой сделки.