МОСКВА, 28 июл — ПРАЙМ. Президент России во второй день саммита Россия-Африка продолжит серию переговоров с лидерами африканских стран, как ожидается, он встретится с главами ЦАР, Камеруна, Сенегала и Эритреи. Путин оценил перспективы сотрудничества России и Зимбабве

Днем ранее Путин выступил на форуме, а также встретился с представителями африканских организаций, лидерами Мозамбика, Бурунди, Зимбабве, Уганды и Комор, а также с председателем комиссии Африканского союза.

Также в пятницу ожидаются встреча Путина с председателем президентского совета Ливии и еще одно выступление на форуме.

С ЦАР у России давние отношения. И есть предпосылки для их дальнейшего развития.

Посол России в ЦАР Александр Бикантов не исключал возможности подписания ряда контрактов на полях саммита. На повестке вопрос, касающийся поставок топлива.

Также возможно обсуждение поставок зерна. ЦАР не обращалась к РФ по вопросу безвозмездной отправки зерна и удобрений. Однако Путин накануне заявил, что Россия готова бесплатно поставить Буркина-Фасо, Зимбабве, Мали, Сомали, ЦАР и Эритрее по 25-50 тысяч тонн зерна в ближайшие месяцы, а также обеспечить бесплатную доставку.

Страны взаимодействуют также на международных площадках. Так, в ЦАР настроены на сотрудничество с БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР), но речи о присоединении пока не идет.

С Камеруном тоже есть вопросы, требующие обсуждения. Путин заявил, что сейчас идет проработка 30 перспективных энергетических проектов с российским участием в 16 странах Африки. А уже сейчас в Камеруне российские нефтегазовые компании занимаются освоением месторождений.