МОСКВА, 28 июл — ПРАЙМ. Министр обороны США Ллойд Остин и госсекретарь Энтони Блинкен в пятницу посетят Австралию, где проведут переговоры с коллегами на тему дальнейшего укрепления кооперации в Индо-Тихоокеанском регионе. Блинкен рассказал, чем грозит непродление зерновой сделки

Совместному визиту Остина и Блинкена предшествовали их отдельные поездки по странам региона. Так, тихоокеанское турне Остина включало первый в истории визит министра обороны США в Папуа — Новую Гвинею. Блинкен, в свою очередь, за прошедшие дни уже успел посетить Тонгу и Новую Зеландию.

В Австралии американских эмиссаров ожидает участие в очередном ежегодном раунде американо-австралийских консультаций в формате "2+2". В США ожидают, что министры определят области потенциального сотрудничества и составят дорожную карту конкретных шагов для продвижения по ним.

Еще одной темой предстоящих дискуссий, как предполагается, станет стратегическое партнерство AUKUS, созданное в сентябре 2021 года при участии США, Австралии и Великобритании. Заявленными целями партнерства являются укрепление сотрудничества в сфере безопасности между тремя странами, а также создание австралийского флота атомных подводных лодок к концу 2030-х годов. При этом прочие страны уже неоднократно высказывались насчет того, что AUKUS становится все большей проблемой для региона из-за его растущего влияния.