МОСКВА, 28 июл — ПРАЙМ. Власти США намерены начать поставки танков Abrams на Украину в сентябре, пишет в четверг газета Politico со ссылкой на знакомые с данными планами источники. "Пожирают гордость Германии". Почему она сократит помощь украинцам

По информации издания, в августе США планируют отправить несколько танков такого типа в Германию, где военная техника пройдет модернизацию. Как только этот процесс будет завершен, первая партия Abrams поступит на Украину в следующем же месяце.

Прежде чем украинские военные смогут приступить к использованию этих танков на поле боя, им предстоит пройти примерно 10-недельный курс подготовки.

По данным газеты, обучение будет проходить на военной базе Графенвер в Германии.

Предполагается, что уже в августе оно будет завершено.

Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров… на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".