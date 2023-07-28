МОСКВА, 28 июл — ПРАЙМ. Большое жюри южного округа штата Флорида добавило новый пункт обвинения экс-президенту США Дональду Трампу по делу о ненадлежащем хранении секретных документов в его личном поместье в Мар-а-Лаго, следует из обнародованных документов суда. В США ожидают оглашения обвинительного заключения против Трампа

Согласно документам, в обновленном обвинительном заключении добавлен пункт об "умышленном удержании документов, связанных с национальной обороной США".

Новый пункт касается "презентации, посвященной военной активности в другой стране". Таким образом, общее число пунктов, касающихся "умышленного удержания документов", достигло 32.

Сам Трамп виновным себя по данному делу категорически не признает.