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Трампу предъявили новый пункт обвинения по делу о хранении документов
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Большое жюри южного округа штата Флорида добавило новый пункт обвинения экс-президенту США Дональду Трампу по делу о ненадлежащем хранении секретных документов в его личном... ПРАЙМ, 28.07.2023
общество , новости, сша, суд, обвинение, дональд трамп
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 28 июл — ПРАЙМ. Большое жюри южного округа штата Флорида добавило новый пункт обвинения экс-президенту США Дональду Трампу по делу о ненадлежащем хранении секретных документов в его личном поместье в Мар-а-Лаго, следует из обнародованных документов суда.
Согласно документам, в обновленном обвинительном заключении добавлен пункт об "умышленном удержании документов, связанных с национальной обороной США".
Новый пункт касается "презентации, посвященной военной активности в другой стране". Таким образом, общее число пунктов, касающихся "умышленного удержания документов", достигло 32.
Сам Трамп виновным себя по данному делу категорически не признает.