МОСКВА, 28 июл — ПРАЙМ. Москву пытался атаковать беспилотник, он сбит, разрушений и пострадавших нет, сообщил мэр Сергей Собянин. Пресечена попытка атаки беспилотников на Москву

"Ночью была предпринята попытка атаки вражеского беспилотника, который был сбит силами Министерства обороны. Разрушений и пострадавших нет", — написал он в телеграм-канале.