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Собянин: Москву пытался атаковать беспилотник
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Москву пытался атаковать беспилотник, он сбит, разрушений и пострадавших нет, сообщил мэр Сергей Собянин. "Ночью была предпринята попытка атаки вражеского беспилотника, который... ПРАЙМ, 28.07.2023
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 28 июл — ПРАЙМ. Москву пытался атаковать беспилотник, он сбит, разрушений и пострадавших нет, сообщил мэр Сергей Собянин.
"Ночью была предпринята попытка атаки вражеского беспилотника, который был сбит силами Министерства обороны. Разрушений и пострадавших нет", — написал он в телеграм-канале.