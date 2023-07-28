МОСКВА, 28 июл — ПРАЙМ. Читатели американского издания Breitbart обрушились с жесткой критикой на украинские власти в связи с их требованием поставить больше оружия для предотвращения притока беженцев в Европу. Парадоксальное решение украинских беженцев возмутило Европу

Комментаторы в выражениях не стеснялись. Так, пользователь с ником Mark_Bristol_IN заявил: "Я предлагаю вот что: никакого больше оружия, и к чертям эту Украину! Меня такой расклад устраивает".

Ему вторил John Jones: "Не то что оружия или денег, никакой больше Украине моральной поддержки!"

Другой пользователь — zagnut64с — сыронизировал: "Минуточку, нам же еще недавно рассказывали, что они выигрывают".

При этом комментатор Autonomo возмутился: "Получается, они уже до откровенного шантажа докатились?"

"Режим Зеленского опускается до все более откровенной лжи, лишь бы сохранить западную поддержку", — добавил LuciusAnnaeusSeneca.