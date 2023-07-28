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Новое требование Украины привело в ярость американцев
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Читатели американского издания Breitbart обрушились с жесткой критикой на украинские власти в связи с их требованием поставить больше оружия для предотвращения притока беженцев в... ПРАЙМ, 28.07.2023
новости, общество , сша, украина, требование
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
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МОСКВА, 28 июл — ПРАЙМ. Читатели американского издания Breitbart обрушились с жесткой критикой на украинские власти в связи с их требованием поставить больше оружия для предотвращения притока беженцев в Европу.
Комментаторы в выражениях не стеснялись. Так, пользователь с ником Mark_Bristol_IN заявил: "Я предлагаю вот что: никакого больше оружия, и к чертям эту Украину! Меня такой расклад устраивает".
Ему вторил John Jones: "Не то что оружия или денег, никакой больше Украине моральной поддержки!"
Другой пользователь — zagnut64с — сыронизировал: "Минуточку, нам же еще недавно рассказывали, что они выигрывают".
При этом комментатор Autonomo возмутился: "Получается, они уже до откровенного шантажа докатились?"
"Режим Зеленского опускается до все более откровенной лжи, лишь бы сохранить западную поддержку", — добавил LuciusAnnaeusSeneca.