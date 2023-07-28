МОСКВА, 28 июл — ПРАЙМ. Ежегодный доклад министерства обороны Японии — "Белая книга" — называет Россию "наиболее серьезной и, кроме того, непосредственной угрозой Европе". Доклад был представлен правительству страны в пятницу. В Японии ускорилась годовая инфляция

"Внешняя деятельность России, военные тенденции, в результате агрессия на Украине расшатывают основы международного порядка, и являются наиболее серьезной и, кроме того, непосредственной угрозой в направлении Европы. В Индо-Тихоокеанском регионе, включая нашу страну, внешняя деятельность России, ее военные тенденции, стратегическое взаимодействие с Китаем вызывают сильное беспокойство с точки зрения безопасности", — говорится в докладе.

Отмечается также и деятельность России на "северных территориях", как в Японии называют острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи.

"Усиливается военное оснащение и деятельность на северных территориях. Укрепляется стратегическое взаимодействие с Китаем", — говорится в докладе.

"Белая книга" — ежегодный доклад минобороны Японии о ситуации в мире с точки зрения обороны страны, а также о деятельности сил самообороны за год. Впервые "Белая книга обороны" Японии была опубликована в 1970 году, а с 1976-го публикуется ежегодно. Она не является стратегическим документом. В пятницу ее представили на рассмотрение правительства.