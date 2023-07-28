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В Турции раскрыли хитрый замысел Запада против России
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Читатели Haber 7 обвинили США и Великобританию в попытке перенести украинский конфликт в Черное море и втянуть Турцию в противостояние с Россией. Один из комментаторов... ПРАЙМ, 28.07.2023
общество , новости, турция, сша, великобритания, конфликт, украина, россия
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 28 июл — ПРАЙМ. Читатели Haber 7 обвинили США и Великобританию в попытке перенести украинский конфликт в Черное море и втянуть Турцию в противостояние с Россией.
Один из комментаторов предостерегает: "США и Великобритания пытаются развязать третью мировую войну. И ключевая страна здесь — Турция. Нужно быть очень осторожными".
Другой развил его мысль: "Самим-то не о чем беспокоиться. Одна — островная страна, другая — по ту сторону океана".
Третий торжественно заявил: "Я не буду воевать на стороне НАТО из-за каких-то нелепых притязаний. Только если речь будет идти о моей Родине. Никто не должен пытаться использовать наших солдат".
"НАТО так или иначе хочет спровоцировать войну между Турцией и Россией. Путин видит это", — словно со знанием дела отметил еще один комментатор.