МОСКВА, 28 июл — ПРАЙМ. Читатели Haber 7 обвинили США и Великобританию в попытке перенести украинский конфликт в Черное море и втянуть Турцию в противостояние с Россией. Турция высказала свое мнение о ситуации с зерновой сделкой

Один из комментаторов предостерегает: "США и Великобритания пытаются развязать третью мировую войну. И ключевая страна здесь — Турция. Нужно быть очень осторожными".

Другой развил его мысль: "Самим-то не о чем беспокоиться. Одна — островная страна, другая — по ту сторону океана".

Третий торжественно заявил: "Я не буду воевать на стороне НАТО из-за каких-то нелепых притязаний. Только если речь будет идти о моей Родине. Никто не должен пытаться использовать наших солдат".

"НАТО так или иначе хочет спровоцировать войну между Турцией и Россией. Путин видит это", — словно со знанием дела отметил еще один комментатор.