МОСКВА, 28 июл — ПРАЙМ. Совет Федерации в пятницу одобрил закон о повышении призывного возраста на три года, до 30 лет. Совфед одобрил закон о погашении "Росвоенипотекой" долгов погибших в СВО

Отмечается, что документ изначально предполагал установление призывного возраста с 21 года до 30 лет с переходным периодом до 2026 года. Однако поправки ко второму чтению в Госдуме исключили повышение нижней границы и переходный период.

Закон об установлении призывного возраста с 18 до 30 лет вступит в силу с 1 января следующего года.