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Совфед одобрил повышение призывного возраста до 30 лет
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Совет Федерации в пятницу одобрил закон о повышении призывного возраста на три года, до 30 лет. Отмечается, что документ изначально предполагал установление призывного возраста с... ПРАЙМ, 28.07.2023
общество , новости, совфед, закон, призывной возраст
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 28 июл — ПРАЙМ. Совет Федерации в пятницу одобрил закон о повышении призывного возраста на три года, до 30 лет.
Отмечается, что документ изначально предполагал установление призывного возраста с 21 года до 30 лет с переходным периодом до 2026 года. Однако поправки ко второму чтению в Госдуме исключили повышение нижней границы и переходный период.
Закон об установлении призывного возраста с 18 до 30 лет вступит в силу с 1 января следующего года.