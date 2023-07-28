МОСКВА, 28 июл — ПРАЙМ. Более половины голосующих акций уставного капитала новостного агрегатора должно принадлежать российским лицам, соответствующий закон одобрен сенаторами. СФ одобрил закон о штрафах до восьми миллионов рублей для соцсетей

По новому закону, владельцы новостных агрегаторов должны в течение шести месяцев после его выхода привести свои учредительные документы в соответствие требованиям российских властей.

Говорится, что за неисполнение требований накладывается санкция в форме ограничения операторами доступа связи на российской территории.

В число обязанностей провайдера хостинга входит обеспечение эффективного функционирования сети «Интернет», предполагается в законе.

Важным условием для операторов станет использование хостинг-провайдеров. Основанием для включения в список запрещенных сайтов может явиться публикация информации о способах доступа к ресурсам, доступ к которым ограничен.

Исключается регистрация на российских сайтах через иностранную почту. Вместо нее предложат всего четыре альтернативных способа регистрации: по номеру телеофна российского оператора, через «Госулуги» и Единую биометрическую систему или через иную инфосистему, которой владеет россиянин или российское юридическое лицо.

Владельцем новостного агрегатора может выступать российский гражданин, не имеющий гражданства другого государства, или российское юридическое лицо, находящееся под контролем Российской Федерации. Предусматриваются требования к владельцам новостных агрегаторов по аналогии с требованиями к владельцам классифайдов, более 50 процентов российского контроля в структуре.