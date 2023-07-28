САМАРА, 28 июл — ПРАЙМ. Необходимости в четырехдневной рабочей неделе в России нет, заявил министр труда и социальной защиты страны Антон Котяков. Комитет Госдумы не поддержал проект о длинных выходных в мае

"У нас на сегодняшний день нет необходимости в четырехдневной рабочей неделе. Понятно, что, наверное, большинство граждан хотят иметь возможность свободного графика работы, но это предмет для дискуссии со своим работодателем", — сказал он.

Глава Минтруда напомнил, что работодатель в соответсвии с законодательством может организовать гибкий график, в том числе переход на удаленную работу.

На этом фоне, подчеркнул Котяков, "необходимости изменения трудового законодательства с четким закреплением четырехдневной рабочей недели" нет.