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Необходимости в четырехдневной рабочей неделе нет, заявил глава Минтруда
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Необходимости в четырехдневной рабочей неделе в России нет, заявил министр труда и социальной защиты страны Антон Котяков. "У нас на сегодняшний день нет необходимости в... ПРАЙМ, 28.07.2023
общество , новости, россия, минтруд рф, рабочая неделя
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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САМАРА, 28 июл — ПРАЙМ. Необходимости в четырехдневной рабочей неделе в России нет, заявил министр труда и социальной защиты страны Антон Котяков.
"У нас на сегодняшний день нет необходимости в четырехдневной рабочей неделе. Понятно, что, наверное, большинство граждан хотят иметь возможность свободного графика работы, но это предмет для дискуссии со своим работодателем", — сказал он.
Глава Минтруда напомнил, что работодатель в соответсвии с законодательством может организовать гибкий график, в том числе переход на удаленную работу.
На этом фоне, подчеркнул Котяков, "необходимости изменения трудового законодательства с четким закреплением четырехдневной рабочей недели" нет.