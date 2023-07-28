САМАРА, 28 июл — ПРАЙМ. Текущая ситуация на российском рынке труда максимально стабильна, уровень безработицы обновляет исторические минимумы, заявил глава Минтруда Антон Котяков. Мишустин призвал вводить мировые стандарты подготовки кадров для туротрасли

"Ситуация на рынке труда максимально стабильна. Мы считаем, что безработица в горизонте ближайших полутора лет, как минимум, будет находиться на низких отметках и тенденции к росту не предвидится, может быть, даже незначительное снижение", — сказал он журналистам.

По словам министра, страна, находясь на исторических отметках минимума по безработице, лидирует среди государств Европы. Как подчеркнул Котяков, стабильность показателя сохранится в горизонте средней перспективы.

При этом глава Минтруда добавил, что безработица не может снижаться вечно.

"Существуют категории граждан, которые испытывают сложности с трудоустройством", — пояснил он, отметив. что государство им помогает.