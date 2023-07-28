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Котяков назвал ситуацию на рынке труда в России максимально стабильной
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Текущая ситуация на российском рынке труда максимально стабильна, уровень безработицы обновляет исторические минимумы, заявил глава Минтруда Антон Котяков. "Ситуация на рынке... ПРАЙМ, 28.07.2023
общество , новости, минтруд рф, россия, рынок труда
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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САМАРА, 28 июл — ПРАЙМ. Текущая ситуация на российском рынке труда максимально стабильна, уровень безработицы обновляет исторические минимумы, заявил глава Минтруда Антон Котяков.
"Ситуация на рынке труда максимально стабильна. Мы считаем, что безработица в горизонте ближайших полутора лет, как минимум, будет находиться на низких отметках и тенденции к росту не предвидится, может быть, даже незначительное снижение", — сказал он журналистам.
По словам министра, страна, находясь на исторических отметках минимума по безработице, лидирует среди государств Европы. Как подчеркнул Котяков, стабильность показателя сохранится в горизонте средней перспективы.
При этом глава Минтруда добавил, что безработица не может снижаться вечно.
"Существуют категории граждан, которые испытывают сложности с трудоустройством", — пояснил он, отметив. что государство им помогает.