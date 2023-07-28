МОСКВА, 28 июл — ПРАЙМ. ЧП произошло в центре Таганрога, предположительно взорвалась ракета, заявил губернатор Ростовской области Василий Голубев. Ростовский губернатор заверил в безопасности сухопутного коридора в Крым

Ранее корреспондент РИА Новости сообщал о взрыве, предположительно, на Банковской площади Таганрога возле художественного музея.

"В центре Таганрога по адресу пер. Лермонтовский, 22, у кафе "Чехов сад" взорвалась, предположительно, ракета", — написал Голубев в телеграм.

По его словам, погибших в результате ЧП нет, к пострадавшим выехали блигады скорой помощи.

Губернатор подчеркнул, что информация об ущербе уточняется.

Голубев добавил, что за медицинской помощью обратились 15 человек с легкими травмами от осколков. Он вновь подчеркнул, что жертв нет, призвав доверять только проверенным источникам информации.

Ранее в пресс-службе МЧС заявляли РИА Новости, что в результате взрыва, предварительно, пострадали десять человек.

"Пожарно-спасательные подразделения прибыли на место происшествия в городе Таганрог Ростовской области. Возгорания нет", — уточняли в ведомстве.

Позднее МЧС добавило, что число госпитализированных выросло с трех до семи человек.