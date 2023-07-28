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2023-07-28T17:28:00+03:00
2023
https://1prime.ru/society/20230728/841222065.html
Роскомнадзор зафиксировал рассылку фейковых писем от имени ведомства
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Роскомнадзор обнаружил рассылку фейковых электронных писем от своего имени, говорится в Telegram ведомства. "Зафиксирована рассылка фейковых электронных писем якобы от имени... ПРАЙМ, 28.07.2023
общество , новости, рф, роскомнадзор, фейки
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 28 июл — ПРАЙМ. Роскомнадзор обнаружил рассылку фейковых электронных писем от своего имени, говорится в Telegram ведомства.
"Зафиксирована рассылка фейковых электронных писем якобы от имени Роскомнадзора. Фальшивые сообщения приходят организациям с адреса: fsrcmnad@gov.ru… В рассылке сообщается о "нарушении компаниями законодательства РФ, наложении административного штрафа и направлении материалов в Следственный комитет РФ", — сообщает официальный телеграм-канал Роскомнадзора.
Ведомство советует не открывать подозрительные сообщения, потому что "они могут содержать ссылки на фишинговые ресурсы и вредоносные файлы-вложения".
Роскомнадзор подчеркнул, что не занимается массовой рассылкой писем физлицам, организациям или другим госструктурам. Официально направляются только личные письма с домена @rkn.gov.ru