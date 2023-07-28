МОСКВА, 28 июл — ПРАЙМ. Роскомнадзор обнаружил рассылку фейковых электронных писем от своего имени, говорится в Telegram ведомства. Роскомнадзор рассказал о передаче российскими компаниями данных за рубеж

"Зафиксирована рассылка фейковых электронных писем якобы от имени Роскомнадзора. Фальшивые сообщения приходят организациям с адреса: fsrcmnad@gov.ru… В рассылке сообщается о "нарушении компаниями законодательства РФ, наложении административного штрафа и направлении материалов в Следственный комитет РФ", — сообщает официальный телеграм-канал Роскомнадзора.

Ведомство советует не открывать подозрительные сообщения, потому что "они могут содержать ссылки на фишинговые ресурсы и вредоносные файлы-вложения".

Роскомнадзор подчеркнул, что не занимается массовой рассылкой писем физлицам, организациям или другим госструктурам. Официально направляются только личные письма с домена @rkn.gov.ru