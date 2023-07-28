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В Таганроге упали обломки ракеты ВСУ, сообщили в Минобороны
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Российские средства ПВО перехватили переоборудованную ракету С-200, которой Украина совершила террористическую атаку по жилой инфраструктуре Таганрога, сообщили в Министерстве... ПРАЙМ, 28.07.2023
общество , новости, чп, минобороны рф, таганрог
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 28 июл —ПРАЙМ. Российские средства ПВО перехватили переоборудованную ракету С-200, которой Украина совершила террористическую атаку по жилой инфраструктуре Таганрога, сообщили в Министерстве обороны страны.
"Двадцать восьмого июля киевским режимом совершена террористическая атака переоборудованной в ударный вариант зенитной ракетой комплекса ПВО С-200 по жилой инфраструктуре города Таганрог Ростовской области", — следует из релиза.
В ведомстве отметили, что ракету перехватили российские средства противовоздушной обороны.
По данным Минобороны, обломки упали на территории Таганрога, в результате повреждены здания, есть пострадавшие.
Минздрав России уточнял, что в результате взрыва 14 человек пострадали, семь госпитализированы.