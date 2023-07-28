МОСКВА, 28 июл —ПРАЙМ. Российские средства ПВО перехватили переоборудованную ракету С-200, которой Украина совершила террористическую атаку по жилой инфраструктуре Таганрога, сообщили в Министерстве обороны страны. Минобороны прокомментировало попытку Киева устроить теракт в Новой Москве

"Двадцать восьмого июля киевским режимом совершена террористическая атака переоборудованной в ударный вариант зенитной ракетой комплекса ПВО С-200 по жилой инфраструктуре города Таганрог Ростовской области", — следует из релиза.

В ведомстве отметили, что ракету перехватили российские средства противовоздушной обороны.

По данным Минобороны, обломки упали на территории Таганрога, в результате повреждены здания, есть пострадавшие.

Минздрав России уточнял, что в результате взрыва 14 человек пострадали, семь госпитализированы.