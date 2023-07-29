МОСКВА, 29 июл — ПРАЙМ. Президент США Джо Байден распорядился выделить оборонную помощь Тайваню на 345 миллионов долларов. В США предрекли потерю шанса Байдена на переизбрание при одном условии

Как говорится в распространенном меморандуме Байдена, администрацию он уполномочивает "выделить до 345 млн долларов оборонных средств и услуг через министерство обороны, а также для обучения и тренировок в качестве помощи Тайваню".

Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа прошлого года занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.

Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань.

Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации — пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.