МОСКВА, 29 июл — ПРАЙМ. Конфликт на Украине приближается к кульминации, считают в США. В связи с тем, что контрнаступление ВСУ подошло вплотную к провалу, сценарий заморозки военных действий становится все более вероятным, пишет американское издание The Hill. В Германии раскрыли детали подготовки американцами конфликта на Украине

Как отмечается в статье, несмотря на все разговоры в экспертном сообществе о том, что прорыв все еще возможен, в США опасаются, что контрнаступление завершится в конце нынешнего года без крупной победы, и это может приблизить конфликт к "замораживанию позиций".

По мнению старшего научного сотрудника и директора по исследованиям в области внешней политики в Институте Брукингса Майкла О'Хэнлона, основная причина медленного продвижения ВСУ состоит в том, что российской армии предоставляется достаточно времени для "приспособления и восстановления своей системы укреплений".

Вместе с тем он выразил уверенность, Украина не сможет прорвать линию обороны российских войск и, более того, потеряет территории в результате контрударов России.

При этом аналитики, как пишет The Hill, считают, что заморозка военных действий невыгодна украинской стороне, поскольку только укрепит позиции России на новых территориях.