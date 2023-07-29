МОСКВА, 29 июл — ПРАЙМ. Участники чемпионата "Старательский фарт" в Магадане приступили к ручной промывке золота, в этом году за главный приз борются 70 человек из разных регионов России. Золото подорожало на ослаблении доллара и снижении доходности госбондов США

Фестиваль "Старательский фарт" проводят в Магадане в седьмой раз. Это единственные соревнования по промывке золота в России. Участники моют золото лотком из обогащенного золотоносного песка, а намывший максимум золота за 15 минут участник получает приз в один миллион рублей. В этом году число участников увеличили с 60 до 70 в честь 70-летнего юбилея Магаданской области.

"Было подано в общей сложности более 280 заявок, мы приняли 140. Из 140 утвердили 70, так что 70 участников. Были разные дискуссии, где фактически члены конкурсной комиссии выносили свои решения. По каждой кандидатуре проводилось голосование. И отобраны те люди, у кого птица счастья оказалась в их руках. В этом году три премии. Первая премия будет один миллион рублей, вторая — 700 тысяч, третья — 300 тысяч", — рассказал РИА Новости организатор и генеральный спонсор чемпионата "Старательский фарт" Александр Басанский.

Он добавил, что в финале чемпионата также проведут розыгрыш призов для зрителей и болельщиков. Организаторы приняли 2 тысячи заявок от участников розыгрыша для зрителей.

"Проводим регистрацию всех участников. Люди с паспортом регистрируются. Получают специальный купон, часть купона идет в барабан, часть — человеку. После того, когда будут подведены итоги "Старательского фарта", будет розыгрыш. И фактически мы будем определять, кто у нас счастливый зритель. В этом году у нас два квадроцикла, шикарнейший автомобиль, джип, это то, что будет разыграно среди зрителей", — пояснил Басанский.