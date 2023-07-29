МОСКВА, 29 июл — ПРАЙМ. Каноническая Украинская православная церковь продолжит праздновать Рождество 7 января, несмотря на подписанный Владимиром Зеленским закон о переносе его празднования на Украине на 25 декабря, заявил председатель Синодального информационно-просветительского отдела УПЦ митрополит Климент. Украина держится только за счет Запада, заявил Орбан

Он отметил, что на Украине 25 декабря уже несколько лет выходной день. "Каждый год, проезжая улицами наших городов в этот день, вообще практически ничего не напоминало о празднике. Абсолютно гарантированно и будущее Рождество Христово подавляющее большинство украинцев самых разных конфессий будут встречать так, как это делали и раньше. Конечно, можно было бы рассчитывать на уважение к этим людям и их традициям. Но имеем то, что имеем", — заявил митрополит Климент изданию "Страна.ua".

Митрополит напомнил, что празднование Рождества 7 января совпадает не с русской традицией, а с календарной традицией церкви в Иерусалиме, там, где находятся "главные святыни христианства". По его словам, все главные торжества Православной церкви и по сей день совершаются по юлианскому календарю.

Он также подчеркнул, что традиция праздновать Рождество 25 декабря в православии пошла из Турции. "Затрудняюсь ответить, почему депутаты решили, что для украинского народа традиции из Турции более близки, чем традиции из Иерусалима и Вифлеема", — добавил митрополит.

В пятницу Зеленский подписал закон о переносе празднования на Украине Рождества на 25 декабря. Верховная рада 14 июля приняла законопроект о переносе празднования Рождества, Дня украинской государственности и Дня защитников и защитниц Украины.