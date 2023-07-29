Каноническая Украинская православная церковь продолжит праздновать Рождество 7 января
МОСКВА, 29 июл — ПРАЙМ. Каноническая Украинская православная церковь продолжит праздновать Рождество 7 января, несмотря на подписанный Владимиром Зеленским закон о переносе его празднования на Украине на 25 декабря, заявил председатель Синодального информационно-просветительского отдела УПЦ митрополит Климент.
Он отметил, что на Украине 25 декабря уже несколько лет выходной день. "Каждый год, проезжая улицами наших городов в этот день, вообще практически ничего не напоминало о празднике. Абсолютно гарантированно и будущее Рождество Христово подавляющее большинство украинцев самых разных конфессий будут встречать так, как это делали и раньше. Конечно, можно было бы рассчитывать на уважение к этим людям и их традициям. Но имеем то, что имеем", — заявил митрополит Климент изданию "Страна.ua".
Митрополит напомнил, что празднование Рождества 7 января совпадает не с русской традицией, а с календарной традицией церкви в Иерусалиме, там, где находятся "главные святыни христианства". По его словам, все главные торжества Православной церкви и по сей день совершаются по юлианскому календарю.
Он также подчеркнул, что традиция праздновать Рождество 25 декабря в православии пошла из Турции. "Затрудняюсь ответить, почему депутаты решили, что для украинского народа традиции из Турции более близки, чем традиции из Иерусалима и Вифлеема", — добавил митрополит.
В пятницу Зеленский подписал закон о переносе празднования на Украине Рождества на 25 декабря. Верховная рада 14 июля приняла законопроект о переносе празднования Рождества, Дня украинской государственности и Дня защитников и защитниц Украины.
https://1prime.ru/society/20230729/841225260.html