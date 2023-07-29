МОСКВА, 29 июл — ПРАЙМ. Украинский конфликт — проблема региональной безопасности, следовательно, ответственность за переговоры должна лечь на Европу, заявили в материале для американского издания Responsible Statecraft обозреватели Катрина ванден Хевел и Джеймс Карден. Европа осознала, чем заплатит за отказ от дешевого газа из России

Они уверены, что провал контрнаступления ВСУ на фоне истощения ресурсов государств Европы выводит дипломатию на передний план.

Как отмечается в статье, "европейцы все больше осознают, что в их собственных интересах помочь Украине и России найти выход из все более опасного "болота" на востоке Украины". При этом авторы обращают внимание на роковое совпадение: "Контрнаступление застопорилось как раз в тот момент, когда ведущие державы Европы столкнулись с серией собственных внутренних кризисов".

В сложившейся ситуации "европеизация" конфликта, утверждают авторы, будет разумным курсом для Соединенных Штатов.

"В конце концов, это вопрос региональной безопасности, и ответственность за лидерство в переговорах должна лежать на европейцах", — говорится в публикации.

Предполагается, что переговорный процесс между Россией и Украиной могли бы возглавить Франция и Германия, уже имеющие опыт посредничества в конфликте на Украине.

"Европеизация конфликта имеет дополнительное преимущество: она исключит американских архитекторов провальной политики изоляции и провокаций России за последние 25 лет", — считают авторы.

Они признают, что поиск выхода из нынешней ситуации — очень сложный процесс, поэтому участников переговоров, по их мнению, необходимо побудить отказаться от своих максималистских целей и пойти на компромиссы.