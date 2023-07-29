RS: США должны переложить на европейцев поиск выхода из ситуации на Украине
МОСКВА, 29 июл — ПРАЙМ. Украинский конфликт — проблема региональной безопасности, следовательно, ответственность за переговоры должна лечь на Европу, заявили в материале для американского издания Responsible Statecraft обозреватели Катрина ванден Хевел и Джеймс Карден.
Они уверены, что провал контрнаступления ВСУ на фоне истощения ресурсов государств Европы выводит дипломатию на передний план.
Как отмечается в статье, "европейцы все больше осознают, что в их собственных интересах помочь Украине и России найти выход из все более опасного "болота" на востоке Украины". При этом авторы обращают внимание на роковое совпадение: "Контрнаступление застопорилось как раз в тот момент, когда ведущие державы Европы столкнулись с серией собственных внутренних кризисов".
В сложившейся ситуации "европеизация" конфликта, утверждают авторы, будет разумным курсом для Соединенных Штатов.
"В конце концов, это вопрос региональной безопасности, и ответственность за лидерство в переговорах должна лежать на европейцах", — говорится в публикации.
Предполагается, что переговорный процесс между Россией и Украиной могли бы возглавить Франция и Германия, уже имеющие опыт посредничества в конфликте на Украине.
"Европеизация конфликта имеет дополнительное преимущество: она исключит американских архитекторов провальной политики изоляции и провокаций России за последние 25 лет", — считают авторы.
Они признают, что поиск выхода из нынешней ситуации — очень сложный процесс, поэтому участников переговоров, по их мнению, необходимо побудить отказаться от своих максималистских целей и пойти на компромиссы.
https://1prime.ru/society/20230729/841225494.html