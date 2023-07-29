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В США признали, что ошиблись в отношении России
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США ошиблись в оценке состояния России перед тем, как ввязаться в конфликт на Украине, заявил в эфире YouTube-канала Douglas Macgregor Straight Calls экс-советник главы Пентагона... ПРАЙМ, 29.07.2023
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 29 июл — ПРАЙМ. США ошиблись в оценке состояния России перед тем, как ввязаться в конфликт на Украине, заявил в эфире YouTube-канала Douglas Macgregor Straight Calls экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.
Он заявил, что США были неправы в отношении России и не понимали, с чем имеют дело, считая Российскую Федерацию "отсталым хаотичным государством, каким оно было в 1990-х годах".
"США полностью пропустили все то, что было сделано Владимиром Путиным за последние 20 лет", — подчеркнул Макгрегор и добавил, что Запад не понимал, что Россия сохранила мощную научно-техническую базу для создания военной техники, и что население страны поддерживает свое руководство.
По его мнению, эти ошибки и привели к началу еще одного "крестового похода США против очередной отсталой страны", какой Соединенные Штаты считали Афганистан, Ирак, Сирию и Ливию.
"Мы выяснили, что были неправы. Но никто не хочет выйти вперед и сказать: мы ошиблись, пришло время нам сократить наши потери и двигаться дальше", — заключил Макгрегор.