МОСКВА, 29 июл — ПРАЙМ. После провала контрнаступления Украине придется выбирать один из двух плохих вариантов, заявил в материале для Consortium News экс-разведчик ВС США Скотт Риттер. Запад начал готовиться к победе России, сообщил экс-разведчик ВС США

По его словам, на сегодняшний день Украине остается "выбирать яд" по своему усмотрению — согласиться на мир, приняв территориальные претензии России и навсегда отказавшись от возможности членства в НАТО, либо продолжить борьбу и потерять еще больше территорий и украинцев.

Трагизм украинского конфликта, по мнению Риттера, заключается в том, что за вступление в западный клуб от Зеленского потребовали заплатить жизнями своих соотечественников.

Зеленский принял условия этой сделки, пишет разведчик, но цель Запада по нанесению России стратегического поражения так и осталась недостигнутой.

"Когда жертва не принесла желаемого результата (стратегического поражения России), дверь в НАТО, которую оставили приоткрытой, чтобы поддразнить Украину для выполнения ее самоубийственной задачи, захлопнулась", — констатировал Риттер и добавил, что после конфликта Североатлантический альянс столкнется с экзистенциальным кризисом и сам будет вынужден бороться за свое существование в новом, ныне формирующемся мировом порядке.

"Вильнюсский саммит 11-12 июля во многом стал кульминацией старого европейского порядка. Саммит стал реквиемом по кошмару, созданному самой Европой", — заключил разведчик.