МОСКВА, 29 июл — ПРАЙМ. Решение Международного уголовного суда (МУС) выдать ордер на "арест" президента России Владимира Путина неисмолнимо и опасно для мира, заявил замруководителя российского Совета безопасности Дмитрий Медведев. Медведев оценил смену логотипа Twitter на букву Х

Досудебная палата МУС в марте выдала ордер на "арест" Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. По мнению суда, Москва якобы "депортировала" детей, которых российская сторона спасала от обстрелов ВСУ и доставляла в безопасные районы. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков называл постановку вопроса МУС об "аресте" главы государства неприемлемой, напомнив, что Россия не признает его юрисдикцию.

Медведев написал в Telegram, что судьи "убогого" МУС продолжили попытки оправдать неисполнимое и опасное для мира решение выдать ордер на "арест" Путина.

"Ордеры, прокуроры, процессы против России — все это забавы наших врагов, которыми они развлекают себя от бессилия. И все же надо помнить — это потенциально опасные игрища. И такого рода действия могут в какой-то момент действительно стать casus belli", — отметил он.

По словам политика, решения этой инстанции для России ничтожны, пока она не присоединится к Римскому статуту МУС.

"А этого не произойдет никогда", — подчеркнул Медведев.

Юрисдикцию МУС не признают страны, на территории которых проживает более половины населения Земли. Среди них — Россия, Азербайджан, Белоруссия, Египет, Индия, Индонезия, Иран, Казахстан, Китай, Саудовская Аравия, США, Турция.