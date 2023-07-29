Медведев: решение МУС о выдаче ордера на "арест" Путина неисполнимо и опасно для мира
МОСКВА, 29 июл — ПРАЙМ. Решение Международного уголовного суда (МУС) выдать ордер на "арест" президента России Владимира Путина неисмолнимо и опасно для мира, заявил замруководителя российского Совета безопасности Дмитрий Медведев.
Досудебная палата МУС в марте выдала ордер на "арест" Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. По мнению суда, Москва якобы "депортировала" детей, которых российская сторона спасала от обстрелов ВСУ и доставляла в безопасные районы. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков называл постановку вопроса МУС об "аресте" главы государства неприемлемой, напомнив, что Россия не признает его юрисдикцию.
Медведев написал в Telegram, что судьи "убогого" МУС продолжили попытки оправдать неисполнимое и опасное для мира решение выдать ордер на "арест" Путина.
"Ордеры, прокуроры, процессы против России — все это забавы наших врагов, которыми они развлекают себя от бессилия. И все же надо помнить — это потенциально опасные игрища. И такого рода действия могут в какой-то момент действительно стать casus belli", — отметил он.
По словам политика, решения этой инстанции для России ничтожны, пока она не присоединится к Римскому статуту МУС.
"А этого не произойдет никогда", — подчеркнул Медведев.
Юрисдикцию МУС не признают страны, на территории которых проживает более половины населения Земли. Среди них — Россия, Азербайджан, Белоруссия, Египет, Индия, Индонезия, Иран, Казахстан, Китай, Саудовская Аравия, США, Турция.
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