БЕЛГРАД, 29 июл — ПРАЙМ. Вашингтон перед введением санкций против главы Агентства безопасности и информации (БИА) Сербии Александра Вулина потребовал от Белграда поддержать антироссийские ограничения, заявил президент страны Александр Вучич в эфире TV Prva. Глава Афросоюза оценил, как Россия справляется с санкциями

Ранее Минфин США внес в санкционный список директора БИА Вулина, который возглавил спецслужбу в декабре прошлого года.

Вучич рассказал, что перед принятием США решения об ограничениях в отношении главы БИА, ему "было недвусмысленно сказано" анонсировать изменение политики Сербии, а именно пообещать ввести санкции против России.

"Я промолчал", — сказал президент, отказавшись сообщить, от кого поступило это предложение.

"Является ли это посланием для меня? Совсем точно, у меня нет никакого сомнения в этом, но что я должен был сделать? Упасть на колени и умолять о пощаде? Сказать — "не проблема, назначайте нам правительство, делайте что хотите, а мы будем стоять на коленях, пригнем голову и говорить как нам хорошо", чтобы сохранить пост?", — прокомментировал Вучич ситуацию.

Сербский лидер подчеркнул, что намерен "сохранять традиционные дружеские отношения" со странами и самостоятельно принимать решения.